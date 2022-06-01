حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويبقى الطقس حارا بشكل واضح في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ويعتدل الطقس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل صباحا سرعان ما يتحول إلى حار خلال ساعات النهار.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا.

ويسود جو لطيف ومنعش في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

ويسود طقس معتدل صباحا سرعان ما يتحول إلى حار بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور لبعض السحب في السماء.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

ويسود طقس معتدل صباحا سرعان ما يتحول إلى حار بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور لبعض السحب في السماء.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا.

كما تحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.