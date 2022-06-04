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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 07:15

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
شاطئ يافا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذّر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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#حالة الطقس
#أجواء فلسطين
#الأحوال الجوية
#طقس فلسطين

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