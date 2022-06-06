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حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 06:24

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء صيفية عادية نهارا ويكون حارا نسبيا وقت الظهيرة فقط. مع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا.

ومع ساعات العصر يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

أما في يوم السبت، يشتد تأثير الأجواء الحارة في كافة أرجاء البلاد، لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-6 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة بشكل ملموس نهارا في كافة المناطق، في حين تسود أجواء حارة جدا في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة تتحول إلى غربية لاحقا.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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