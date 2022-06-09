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حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 06:25

حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة جدا في ساعات النهار في معظم المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية. والله تعالى أعلم.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

أما في يوم السبت، يشتد تأثير الأجواء الحارة في كافة أرجاء البلاد، لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-6 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة بشكل ملموس نهارا في كافة المناطق، في حين تسود أجواء حارة جدا في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة تتحول إلى غربية لاحقا.

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