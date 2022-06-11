حالة الطقس: حار وجاف

يكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة، وجافا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافا نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو لطيفا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو لطيفا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.