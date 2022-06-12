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حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 06:11

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا في الصباح، ثم تتحول إلى حارة نهارا في معظم المناطق، ويتوقع أن تبدأ الموجة الحارة بالانكسار.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل كبير لتصبح الأجواء لطيفة مجددا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، مع فرصة لهطول أمطار محلية خفيفة ومحدودة شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بنحو 3 درجات.

وتغطي السماء سحب متفرقة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في الجبال وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار محلية خفيفة أو رذاذ في بعض المناطق خصوصا في أقصى شمال البلاد.

ومع ساعات المساء والليل يكون الطقس معتدلا ومنعشا، ويميل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهارا، وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهارا.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

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