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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة ليلا

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 06:15

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة ليلا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يطرأ اليوم، الإثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بنحو 3 درجات. وتغطي السماء سحب متفرقة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في الجبال وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار محلية خفيفة أو رذاذ في بعض المناطق خصوصا في أقصى شمال البلاد.

ويكون الطقس معتدلا خلال المساء والليل، ويميل إلى البرودة قليلا في المناطق الجبلية. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدا، الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهارا، وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وبعد غد، الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهارا. وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

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