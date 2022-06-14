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حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 06:17

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون حول المعدلات السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهارا، وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهارا.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية

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