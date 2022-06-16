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حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 06:26

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة وجافة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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#طقس فلسطين
#دجات الحرارة
#حالة الطقس
#أجواء حارة

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