حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح تماما حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء صيفية معتدلة ، بينما في الأغوار والبحر الميت تكون الأجواء حارة جدا.

ليلا، تكون أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح تماما حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء حارة جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ليلا، الأجواء تكون لطيفة ومنعشة.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أقل من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

يكون الجو صيفيا معتدلا نهارا، ولطيفا ومنعشا إلى أبعد مدى في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر وخاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ خلال ساعات النهار ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويسود أجواء صيفية معتدلة نهارا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

مع ساعات المساء يعتدل الطقس أكثر فأكثر ليصبح الجو رائعا بانتعاشه. الرياح نبقى غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.