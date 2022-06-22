حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء صيفية معتدلة نهارا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

مع ساعات المساء يعتدل الطقس أكثر فأكثر ليصبح الجو رائعا بانتعاشه. الرياح نبقى غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في بداية رحلة من الارتفاعات التي ستستمر لعدة أيام، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء حارة وبشكل لافت حتى في المناطق الجبلية. ومع المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، توالي الحرارة نحو الارتفاع، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوال 5 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تسجل المناطق الغورية والبحر الميت درجات حرارة أربعينية مع جو شديد الحرارة. الرياح تكون غربية الاتجاه.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. في ساعات المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.