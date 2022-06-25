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حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 07:19

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الفرصة حتى ساعات الظهيرة من اليوم مهيأة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة، خاصة في مناطق شمال البلاد. وتنخفض درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية
#حالة الجو
#أجواء فلسطين

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