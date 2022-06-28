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حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 06:15

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا في كافة المناطق السهلية والساحلية والجبلية.

وتسود أجواء حارة جدا في الأغوار والبحر الميت. ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة إلى أبعد مدى. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بحوالي الدرجتين.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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