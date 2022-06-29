حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء حارة نسبيا في كافة المناطق السهلية والساحلية والجبلية.

وتسود أجواء حارة جدا في الأغوار والبحر الميت. ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة إلى أبعد مدى. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بحوالي الدرجتين.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.