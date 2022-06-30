حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بحوالي الدرجتين.

وتبقى الأجواء حارة وجافة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بـ3 درجات نهارا.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الإثنين، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.