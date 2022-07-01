حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. والرياح غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بـ3 درجات نهارا. وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، وليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية. والرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: تبقى درجات الحرارة على حالها أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا. وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.