حالة الطقس: أجواء حارة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، اليوم الأحد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى الحرارة تراوح مكانها دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية، وجو حار جدا في المناطق الغورية وجو خانق مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي، في المساء مساءاً يعتدل الجو وتهب رياح لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.