  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء حارة

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 06:35

حالة الطقس: أجواء حارة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، اليوم الأحد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى الحرارة تراوح مكانها دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية، وجو حار جدا في المناطق الغورية وجو خانق مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي، في المساء مساءاً يعتدل الجو وتهب رياح لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر كنا: اعتقال 28 مشتبها بأعمال عنف إثر نزاع بين عائلتين
كفر كنا: اعتقال 28 مشتبها بأعمال عنف إثر نزاع بين عائلتين

2022-07-03

اعتقال 5 مشتبهين من البعنة ونحف بمحاولة ارتكاب جريمة قتل
اعتقال 5 مشتبهين من البعنة ونحف بمحاولة ارتكاب جريمة قتل

2022-07-03

إصابة خطيرة لشاب من وادي سلامة في جريمة إطلاق نار
إصابة خطيرة لشاب من وادي سلامة في جريمة إطلاق نار

2022-07-03

الأكثر قراءة

استشهاد الأسيرة سعدية مطر من الخليل في سجن الدامون

استشهاد الأسيرة سعدية مطر من الخليل في سجن الدامون

2022-07-02
الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

2022-07-02
تسريبات أمنية في إسرائيل: الكشف عن 10 أحداث سرية خلال شهرين

تسريبات أمنية في إسرائيل: الكشف عن 10 أحداث سرية خلال شهرين

2022-07-02

"سانا": عدوان إسرائيلي على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين

2022-07-02
ضغوط أميركية على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة

ضغوط أميركية على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة

2022-07-02