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حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 06:27

حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، اليوم الثلاثاء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى الحرارة تراوح مكانها دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية، وجو حار جدا في المناطق الغورية وجو خانق مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي، في المساء مساءاً يعتدل الجو وتهب رياح لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بشكل طفيف فقط. وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية. مع المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت، حيث ستسجل درجات حرارة أربعينية. مع السماء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#موجة حارة

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