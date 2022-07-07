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حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 06:34

حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بشكل طفيف فقط. وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية. مع المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت، حيث ستسجل درجات حرارة أربعينية. مع السماء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة بالجمعة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي درجتين مئويتين. وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. مساءا وليلا وفجرا تسود أجواء لطيفة ومنعشة ومعتدلة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحراة
#موجة حارة

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