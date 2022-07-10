حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف.

ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق، وحارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.