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حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

تاريخ النشر: 11/07/2022 - 07:10

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف
إطلالة على بحيرة طبريا من الجليل الأعلى (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#الأحوال الجوية
#أجواء فلسطين
#طقس فلسطين

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