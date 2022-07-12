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حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 07:00

حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا
عائلات من الضفة المحتلة في بحر يافا خلال عيد الأضحى (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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