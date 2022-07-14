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حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 06:49

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى السبت
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقاء الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية.

وتسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام نهارا.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية معتدلة نسبيا في معظم المناطق ما عدا الأغوار التي ستشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعند منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

في يوم الأحد، تبقى الحرارة دون تغير يذكر وتبقى حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وأعلى من ذلك بنحو 3 درجات في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. ومع المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية، وتسود أجواء حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء حارة نهارا في كافة المناطق. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت إلى منتصف الأربعينات مئوية.

ومع المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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