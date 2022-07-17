حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الحرارة، اليوم الأحد، دون تغير يذكر وتبقى حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وأعلى من ذلك بنحو 3 درجات في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. ومع المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية، وتسود أجواء حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء حارة نهارا في كافة المناطق. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت إلى منتصف الأربعينات مئوية.

ومع المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الأربعاء، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة وتكون الأجواء شديدة الحرارة وتبقى الحرارة تحلق عاليا وأعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة جدا مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح وبشدة عدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة. وفي ساعات المساء يعتدل الطقس ويصبح لطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.