حالة الطقس: استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 5 درجات مئوية. وتسود في وقت الظهيرة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة الشديدة. ومن المتوقع أن تلامس الحرارة منتصف الثلاثينيات مئوية وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وحول منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. وتبقى الرياح غربية الاتجاه.

الأحد: تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية على الأقل. وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا خاصة في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث يسود جو حار نهارا في كافة المناطق. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت إلى منتصف الأربعينيات مئوية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.