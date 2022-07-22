  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 05:56

حالة الطقس: استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة
غزة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 5 درجات مئوية. وتسود في وقت الظهيرة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة الشديدة. ومن المتوقع أن تلامس الحرارة منتصف الثلاثينيات مئوية وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وحول منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. وتبقى الرياح غربية الاتجاه.

الأحد: تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية على الأقل. وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا خاصة في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث يسود جو حار نهارا في كافة المناطق. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت إلى منتصف الأربعينيات مئوية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

بودكاست عرب 48

#الأرصاد الجوية
#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين
#غزة

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: إصابة فتاة بجروح خطيرة
رهط: إصابة فتاة بجروح خطيرة

2022-07-22

كفركنا: إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار
كفركنا: إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار

2022-07-21

حيفا: اعتقال مشتبهة بمحاولة تسميم زوجها الطبيب
حيفا: اعتقال مشتبهة بمحاولة تسميم زوجها الطبيب

2022-07-21

الأكثر قراءة

مقتل أنس بكري في رهط

مقتل أنس بكري في رهط

2022-07-21
مقتل أحمد فاخوري من الناصرة

مقتل أحمد فاخوري من الناصرة

2022-07-21
مصرع صفا عز الدين دهسا في المغار

مصرع صفا عز الدين دهسا في المغار

2022-07-21
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الإثنين

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الإثنين

2022-07-21
موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال

موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال

2022-07-21