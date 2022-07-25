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حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 06:28

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة
عائلات من الضفة المحتلة في بحر يافا خلال عيد الأضحى (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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#حالة الطقس

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