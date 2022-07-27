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حالة الطقس: أجواء حارة جدا وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 06:33

حالة الطقس: أجواء حارة جدا وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء شديدة الحرارة وترتفع الحرارة بشكل إضافي وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية 6 درجات مئوية على الأقل.

وتسود أجواء حارة جدا، مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح الراصد الجوي عدم التعرض لأشعة الشمس بين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصرا.

في ساعات المساء، تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 7 درجات مئوية.

ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارا نسبيا ومزعجا مع نسب رطوبة مرتفعة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، تصل الحرارة إلى ذروة ارتفاعها لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 10 درجات مئوية أو أقل بقليل.

ويسود خلال النهار والظهيرة تحديدا أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق مع جو حارق في المناطق الغورية.

بينما تسود أجواء شديدة الرطوبة وشدة في الإزعاج في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا خاصة في المناطق السعهلية والغورية.

في المساء يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية ومزعجا في بافي المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

تبقى البلاد في يوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحرارة إلى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة جدا مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح الراصد الجوي وبشدة من التعرض لأشعة الشمس من ساعات الصباح المتأخر وحتى ساعات العصر. مساءا تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفا. الرياح تكون غربية.

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