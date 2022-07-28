حالة الطقس: موجة الحر تشتد والحرارة تلامس الأربعينيات

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 7 درجات مئوية.

ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية. وتصل الحرارة إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارا نسبيا ومزعجا مع نسب رطوبة مرتفعة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، تصل الحرارة إلى ذروة ارتفاعها لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 10 درجات مئوية أو أقل بقليل.

ويسود خلال النهار والظهيرة تحديدا أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق مع جو حارق في المناطق الغورية.

بينما تسود أجواء شديدة الرطوبة وشدة في الإزعاج في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا خاصة في المناطق السعهلية والغورية.

في المساء يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية ومزعجا في بافي المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

تبقى البلاد في يوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحرارة إلى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة جدا مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح الراصد الجوي وبشدة من التعرض لأشعة الشمس من ساعات الصباح المتأخر وحتى ساعات العصر. مساءا تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفا. الرياح تكون غربية.

في يوم الإثنين، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة متوسطة القوة مع تراجع طفيف على نشاطها.

الحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية كحد أقصى في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية، وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وبين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الاتجاه.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الأربعة درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نهارا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نهارا في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب.

وليلا تتراجع الحرارة بشكل واضج لتسود أجواء معتدلة ولطيفة ومنعشة تحديدا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.