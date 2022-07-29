حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ذروة ارتفاعها خلال الأيام الأخيرة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 10 درجات مئوية أو أقل بقليل.

وتسود خلال النهار والظهيرة تحديدا أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق مع جو حارق في المناطق الغورية، بينما تسود أجواء شديدة الرطوبة وشدة في الإزعاج في المناطق السهلية والساحلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

السبت: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا خاصة في المناطق السهلية والغورية. وفي المساء يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية ومزعجا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: تبقى البلاد تحت تأثير موجة الحر إلى شديدة الحرارة دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5 درجات مئوية. وتسود أجواء حارة جدا مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح الراصد الجوي وبشدة من التعرض لأشعة الشمس من ساعات الصباح المتأخر وحتى ساعات العصر. مساءا تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفا، وتكون الرياح غربية.

الإثنين: لن يطرأ أية تغيير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة متوسطة القوة مع تراجع طفيف على نشاطها. والحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية كحد أقصى في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية، وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وبين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت، وتبقى الرياح غربية الاتجاه.

الثلاثاء: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الأربعة درجات مئوية. وتكون الأجواء حارة نهارا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأربعاء: لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. وتكون الأجواء حارة نهارا في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب. وليلا تتراجع الحرارة بشكل واضج لتسود أجواء معتدلة ولطيفة ومنعشة تحديدا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.