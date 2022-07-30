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حالة الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 07:18

حالة الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، ويكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#الأحوال الجوية
#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#أجواء فلسطين

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