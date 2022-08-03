حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نهارا في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب.

وليلا تتراجع الحرارة بشكل واضج لتسود أجواء معتدلة ولطيفة ومنعشة تحديدا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، تبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والغورية.

في المساء يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء رطبة ومزعجة في المناطق السحلية والقريبة من السواحل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، توالي الحرارة رحلتها نحو الأعلى ونحو الارتفاع ليصبح الجو حارا إلى شديدة الحرارة بين العاشرة والنصف والرابعة والنصف عصرا، ومن ثم تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً ومريحا.

ومع ساعات منتصف الليل تهب نسمات هواء عليلة الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو الستة درجات مئوية.

ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

ومع المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارا نسبيا ومزعجا مع نسب رطوبة مرتفعة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.