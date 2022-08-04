حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتنكسر الأحد

تبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والغورية.

في المساء يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء رطبة ومزعجة في المناطق السحلية والقريبة من السواحل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، توالي الحرارة رحلتها نحو الأعلى ونحو الارتفاع ليصبح الجو حارا إلى شديدة الحرارة بين العاشرة والنصف والرابعة والنصف عصرا، ومن ثم تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً ومريحا.

ومع ساعات منتصف الليل تهب نسمات هواء عليلة الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو الستة درجات مئوية.

ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

ومع المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارا نسبيا ومزعجا مع نسب رطوبة مرتفعة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة.

ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة باليوم الذي سبقه وتبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وعند منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية، وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشا.