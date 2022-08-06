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حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 07:34

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم، السبت، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا؛ كما تحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية
#طقس فلسطين

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