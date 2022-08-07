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حالة الطقس: انكسار موجة الحر

تاريخ النشر: 07/08/2022 - 06:33

حالة الطقس: انكسار موجة الحر
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ تغير طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، مع انكسار موجة الحر، لكن تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة.

ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة باليوم الذي سبقه وتبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وعند منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية، وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشا.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بحوالي الدرجتين.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#موجة الحر

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