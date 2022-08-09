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حالة الطقس: أجواء حارة

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 06:36

حالة الطقس: أجواء حارة
gettyimages
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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