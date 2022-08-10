حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بحوالي الدرجتين.

وتبقى الأجواء حارة وجافة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة تماما حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

وتبقى الأجواء حارة نسبيا فترة الظهيرة فقط وبشكل محدود في المناطق الجبلية، ليلا يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية العالية منها والمتوسطة وكذلك يسود جو لطيف على طول السواحل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت، تبقى البلاد تحت تثير موجة صيفية معتدلة نسبيا دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء منعشة في ساعات الصباح والمساء والليل ويصبح الجو حارا نسبيا إلى حار في فترة الظهيرة وحتى فترة ما بعد العصر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو حار في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية.

ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.