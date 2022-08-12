حالة الطقس: أجواء حارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد، اليوم الجمعة، ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة تماما حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام. وتبقى الأجواء حارة نسبيا فترة الظهيرة فقط وبشكل محدود في المناطق الجبلية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية العالية منها والمتوسطة وكذلك يسود جو لطيف على طول السواحل. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: تبقى البلاد تحت تأثير موجة صيفية معتدلة نسبيا دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء منعشة في ساعات الصباح والمساء والليل ويصبح الجو حارا نسبيا إلى حار في فترة الظهيرة وحتى فترة ما بعد العصر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو حار في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية. ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بـ3 درجات نهارا. وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا. وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.