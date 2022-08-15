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حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تاريخ النشر: 15/08/2022 - 06:22

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بـ3 درجات نهارا.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وعند منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية.

ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

في يوم الخميس، تبقى الحرارة تراوح مكانها دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية.

ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية وجو خانق مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي، مساءا يعتدل الجو وتهب رياح لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#موجة الحر

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