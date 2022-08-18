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حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 06:17

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الحرارة تراوح مكانها، اليوم الخميس، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية.

ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية وجو خانق مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي، مساءا يعتدل الجو وتهب رياح لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد موجة الحر.

ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت، حيث ستسجل درجات حرارة أربعينية.

مع السماء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصرا.

وتصل الحرارة إلى بداية الأربعينيات في المناطق الغورية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الـ 5 درجات مئوية.

ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في فترة الظهيرة. ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى القيم الأربعينية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار أجواء حارة إلى شديد الحرارة. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

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