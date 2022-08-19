حالة الطقس: اشْتِدادُ الحَرِّ

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد موجة الحر. ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت، إذ ستسجل درجات حرارة أربعينية. ومع المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصرا. وتصل الحرارة إلى بداية الأربعينيات في المناطق الغورية. ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في فترة الظهيرة. ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى القيم الأربعينية في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام. وتسود خلال ساعات النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا. وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.