حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الخميس

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الـ 5 درجات مئوية.

ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في فترة الظهيرة. ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى القيم الأربعينية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار أجواء حارة إلى شديد الحرارة. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بحوالي 3 إلى 4 درجات، مع المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وحول منتصفها في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.