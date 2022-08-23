حالة الطقس: حار نهارا ومعتدل ليلا

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بحوالي 3 إلى 4 درجات، مع المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وحول منتصفها في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

يبقى الجو، يوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة دون تغير يذكر على الأجواء.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود جو حار للغاية في المناطق الغورية. وفي ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومريحا. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة جدا في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية حيث ستكسر الحرارة هناك حاجز 37 مئوية.

وفي المناطق الغورية من المتوقع أن تلامس الحرارة حاجز 46 مئوية مع جو حارق.

مع المساء يصبح الجو لطيفا مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا. فقط مع ساعات الفجر الباكر والليل المتأخر يصبح الجو لطيفا خاصة في الجبال.

في يوم الأحد، تكتسب الحرارة قوة إضافية لتسجل أعلى درجة خلال العام 2022 ولتكون أعلى من المعدل السنوي بـ8 إلى 10 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة في كافة المناطق وخاصة الغورية التي ستتجاوز الحرارة بها حاجز 47 مئوية.

مع المساء يتحسن الطقس قليلا وتنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبيا ويسود جو غير مريح خاصة في المناطق الساحلية مع رطوبة عالية للغاية.