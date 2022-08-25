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حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء

تاريخ النشر: 25/08/2022 - 06:28

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وحول منتصفها في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

يبقى الجو، يوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة دون تغير يذكر على الأجواء.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود جو حار للغاية في المناطق الغورية. وفي ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومريحا. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة جدا في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية حيث ستكسر الحرارة هناك حاجز 37 مئوية.

وفي المناطق الغورية من المتوقع أن تلامس الحرارة حاجز 46 مئوية مع جو حارق.

مع المساء يصبح الجو لطيفا مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا. فقط مع ساعات الفجر الباكر والليل المتأخر يصبح الجو لطيفا خاصة في الجبال.

في يوم الأحد، تكتسب الحرارة قوة إضافية لتسجل أعلى درجة خلال العام 2022 ولتكون أعلى من المعدل السنوي بـ8 إلى 10 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة في كافة المناطق وخاصة الغورية التي ستتجاوز الحرارة بها حاجز 47 مئوية.

مع المساء يتحسن الطقس قليلا وتنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبيا ويسود جو غير مريح خاصة في المناطق الساحلية مع رطوبة عالية للغاية.

في يوم الإثنين، يبقى الجو شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 8 درجات مئوية.

وفي المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 46 مئوية. مع المساء يصبح الجو لطيف مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصرا. وتصل الحرارة إلى بداية الأربعينيات في المناطق الغورية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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