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حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى السبت

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 06:20

حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى السبت
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو شديد الحرارة، اليوم الإثنين، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 8 درجات مئوية.

وفي المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 46 مئوية. مع المساء يصبح الجو لطيف مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصرا. وتصل الحرارة إلى بداية الأربعينيات في المناطق الغورية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة بشكل كبير وأعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بـ 5-7 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة خاصة في المناطق الغورية. مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الخميس، يطرأ خلال ساعات النهار انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو حار نهارا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الجمعة، تضعف الموجة الحارة أكثر فأكثر مع بقاء الجو حارا نهارا وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين إلى ثلاثة.

مع المساء يسود جو لطيف خاصة في المناطق العالية مع نسمات هواء عليلة.

يوم السبت، تنخفض الحرارة بشكل إضافي وطفيف في الآن ذاته. ويسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار.

ويصبح منعشا إلى حد كبير مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

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