حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تبقى مرتفعة بشكل كبير وأعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بـ 5-7 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة خاصة في المناطق الغورية. مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الخميس، يطرأ خلال ساعات النهار انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو حار نهارا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الجمعة، تضعف الموجة الحارة أكثر فأكثر مع بقاء الجو حارا نهارا وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين إلى ثلاث.

مع المساء يسود جو لطيف خاصة في المناطق العالية مع نسمات هواء عليلة.

يوم السبت، تنخفض الحرارة بشكل إضافي وطفيف في الآن ذاته. ويسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار.

ويصبح منعشا إلى حد كبير مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

في يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وعند منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية، وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.