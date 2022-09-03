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حالة الطقس: حار نهارا ومنعش ليلا

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 07:10

حالة الطقس: حار نهارا ومنعش ليلا
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تنخفض الحرارة بشكل إضافي وطفيف في الآن ذاته، اليوم السبت.

ويسود خلال النهار جو حار نسبيا إلى حار. ويصبح منعشا إلى حد كبير مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وفي يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وعند منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية، وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

في يوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بدرجتين مئويتين نهارا.

وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية بينما يسود حار جدا في المناطق الغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضحة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

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