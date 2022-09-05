حالة الطقس: أجواء حارة نهارا

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية، وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

وغدا، الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بدرجتين مئويتين نهارا. وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وبعد غد، الأربعاء، تسود أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة أو أعلى بقليل. وبدءا من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.