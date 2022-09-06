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حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 06:05

حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة على حالها، اليوم الثلاثاء، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بدرجتين مئويتين نهارا.

وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما يسود حار جدا في المناطق الغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضحة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الأربعاء، تسيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة أو أعلى بقليل.

وتسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في معظم المناطق فترة الظهيرة. لكن بدءا من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والشريط الساحلي.

وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية. وحول الأربعين مئوية في المناطق الغورية. وتسود أجواء حارة. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويكون الطقس حارا في ساعات الظهيرة وبين الحادية عشرة والرابعة تحديدا.

مع المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة لتسود أجواء لطيفة ومريحة خاصة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء مزعجة مع رطوبة عالية في المناطق السحلية وفي المناطق السهلية في شمال الضفة الغربية والسهول الشمالية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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