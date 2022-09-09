حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم، الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا في ساعات الظهيرة وبين الحادية عشرة والرابعة تحديدا. ومع حلول المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة لتسود أجواء لطيفة ومريحة خصوصا في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء مزعجة مع رطوبة عالية في المناطق الساحلية وفي المناطق السهلية في شمال الضفة الغربية والسهول الشمالية.

السبت: تبقى الحرارة دون أية تغيير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال الظهيرة. ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق المرتفعة، ومنعش في باقي المناطق.

الأحد: تبقى الأجواء الحارة نسبيا هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. ومع حلول المساء يصبح الجو معتدلا، ومريحا، ولطيفا، ومنعشا.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية مائلة للحرارة في فترة الظهيرة فقط. ومع المساء والليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في أعالي الجبال والقمم العالية.

الثلاثاء: تسيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة. وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية بينما تسود أجواء حارة تسبيا إلى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة، لكن بدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الأربعاء: يطرأ أنخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة ليسود جو صيفي شديد الإعتدال نهارا. أما في المساء فيسود جو بارد نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ومنعش في باقي المناطق.