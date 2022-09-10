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حالة الطقس: أجواء حارّة وبداية لانخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 10/09/2022 - 07:19

حالة الطقس: أجواء حارّة وبداية لانخفاض درجات الحرارة
من شاطئ مدينة يافا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم، السبت أن تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة، إذ يستمر الطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

أما يوم غد الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديًا خلال ساعات النهار، لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

ويطرأ انخفاض آخر وملحوظ يوم الإثنين، على درجات الحرارة حيث يتحول الطقس الى غائم ٍ جزئيًا معتدلًا نهارًا، مائلًا للبرودة مساءً وليلًا.

وأضافت دائرة الأرصاد الجوية أن هبوط درجات الحرارة يزداد ويكون الطقس غائمًا جزئيًا معتدلا نهارًا باردًا نسبيًا ليلًا، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة.

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#طقس فلسطين
#الأحوال الجوية بفلسطين

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